Polícia cumpre mandado de busca na casa de Deolane e Tirullipa

- Publicidade -

A

polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra e Tirullipa, nesta quinta-feira (14). A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias e confirmada pelo Cidade Alerta, da Record TV, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

Segundo Luiz Bacci, nada teria sido levado da casa do humorista, mas a polícia teria confiscado um dos carros da advogada, viúva de MC Kevin.

Tirullipa e Deolane foram alvo da investigação porque estariam envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro de uma loja de carros.

No programa, o apresentador conversou com Tirullipa ao vivo por telefone e ele negou que esteja envolvido no esquema. Deolane também disse que as informações não procedem.

Ao vivo no #CidadeAlerta: polícia cumpre mandado de busca na casa de Deolane Bezerra e Tirullipa ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/nG5CiWtuKA pic.twitter.com/t43DQTmuVK — Cidade Alerta (@cidadealerta) July 14, 2022

Fonte/ Portal R7