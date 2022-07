Polícia Civil prende investigado por estupro em posse de arma de fogo e munição em Rio Branco

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescentes Vítimas de Crimes (NUCRIA) deram cumprimento a mandado de Busca e Apreensão e capturaram A. C. das S. de 77 anos de idade investigado pelo crime de estupro.

O mandado judicial foi cumprido em uma residência localizada no bairro Mocinha Magalhães onde a equipe da especializada encontrou uma arma de fogo tipo carabina adaptada ao calibre 22’.

Quanto à denúncia anônima de abuso sexual que gerou a ordem judicial, nada foi constatado durante a inserção da equipe de Polícia Civil no cumprimento do mandado judicial no local.

O preso foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.