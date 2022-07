Polícia Civil participa de ação do Ministério Público com emissão de cédulas de identidade em Manoel Urbano

- Publicidade -

Na manhã deste sábado, 23, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM), deu início aos atendimentos para emissão de cédulas de identidade aos munícipes de Manoel Urbano durante ação do Ministério Público do Acre (MPAC) denominada MP na Comunidade.

Os atendimentos estão sendo realizados das 8h às 16h na Escola Estadual, Nazira Anute de Lima.

De acordo com o Diretor do Instituto de Identificação, Júnior César, há uma expectativa de que mais de 200 pessoas tenham sido atendidas durante a ação.

“A Polícia Civil está mais uma vez presente nos projetos que levam cidadania a nossa população. Hoje, em Manoel Urbano. E em breve estaremos realizando nossas próprias ações com a Identificação Itinerante”, destacou o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

Fonte: Assessoria