Polícia Civil do Acre elucida feminicídio e prende autor no Amazonas

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 28, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prendeu E. da S. G. de 33 anos, investigado pela pratica do crime de feminicídio. A prisão do indivíduo se deu por força de mandado judicial e foi cumprido em uma comunidade localizada no município amazonense de Boca do Acre, à 4 horas de lancha através do Rio Purus.

A prisão do investigado contou com apoio logístico da Polícia Civil do Amazonas com a identificação do local e apoio fluvial disponibilizando as lanchas.

O trabalho investigativo da especializada, que durou cerca de oito meses, possibilitou colher elementos comprobatórios da auto do delito, identificar o autor, representar por sua prisão o que foi deferido pelo judiciário com a expedição do mandado de prisão cumprido na manhã de hoje.

A vítima, identificada como Jacineide Ferreira de Lima, de 40 anos, foi achada morta com várias perfurações de arma a branca, no dia 23 de novembro de 2021. O crime ocorreu no Beco do Bambu, na Rua Princesa Isabel, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

O investigado já responde pelo crime de estupro ocorrido no ano de 2015.

A Policia Civil capturou o individuo que estava homiziado em uma comunidade localizada as margens do Rio Purus no município de Boca do Acre/AM. Ele recebeu voz de prisão, foi trazido para Rio Branco e conduzido a delegacia de Polícia Civil para lavratura de auto de prisão e em seguida colocado à disposição da justiça.