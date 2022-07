Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra envolvidos em homicídio em Assis Brasil

Um trabalho investigativo coordenado pelo delegado titular do Município de Assis Brasil, localizado na fronteira do Acre com o Peru, resultou na prisão dois suspeitos de estarem envolvidos no assassinato ocorrido no dia 25 de junho passado.

O crime estava em aberto desde a morte de Júnior Rodrigues Tamaya, de 25 anos, ocorrido na madrugada em uma rua do Bairro Cascata quando saia de bar. A vítima foi assassinada com um tiro de escopeta no peito, sem chance de ser socorrido.

A investigação que estava sob a responsabilidade do delegado Erick Ferreira Maciel, chegou aos suspeitos de estarem envolvidos diretamente no crime, ambos são membros de um grupo criminoso que estão disputando espaço na pequena cidade de Assis Brasil.

O trabalho contou com a participação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Outros mandados de prisão estão em andamento e os detidos, serão disponibilizados à Justiça e esperar o desenrolar final do caso.

Fonte/ O Alto Acre