Polícia Civil apreende 450 caixas de sabão em pó em supermercado

- Publicidade -

A Polícia Civil apreendeu 450 caixas de sabão em pó supostamente falsificado em um supermercado de Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba, na noite dessa terça-feira (26/7). A denúncia partiu de uma consumidora que estranhou a característica do produto.

Segundo informações divulgadas pelo Procon de Patrocínio, as caixas apreendidas no supermercado com a marca “Omo” não tinham o revestimento brilhante e nem a cola do lacre “abre fácil”, além de odor e numeração de lote diferentes do original.

Ainda de acordo com o Procon, a fiscalização ao sabão em pó continuará esta semana em todos os estabelecimentos do município. O material foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, onde será realizada uma análise