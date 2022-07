Polícia age rápido e prende assaltantes que roubaram três estudantes na Passarela Joaquim Macedo

- Publicidade -

Uma ação dos Policiais Militares do Giro do Bope resultou na prisão de um homem de 24 anos e um menor de 17 anos, pelo crime de roubo na noite desta sexta-feira, 22, na Passarela Joaquim Macedo, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações de uma das vítimas, eles estavam atravessando a passarela para se deslocar até o terminal urbano, onde iriam pegar o ônibus para irem para casa.

Momento que dois rapazes em posse de uma faca e uma arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram a mochila de um estudante e o celular do outro, a moça que estava com o grupo, não tinha nenhum pertence, mas passou mal, e teve que ser amparada pelos colegas. Após a ação, a dupla de criminosos fugiram.

Um dos alunos pediu um telefone celular emprestado e acionou a Polícia Militar via Copom, que rapidamente enviou uma guarnição do GIRO do BOPE que circula na região. Após uma breve busca pelos acusados, os militares lograram êxito e prenderam os dois bandidos.

Os menores foram até a Delegacia de Flagrantes, fizeram um Boletim de Ocorrência. Os assaltantes também foram conduzido para a DEFLA, onde responderão por assalto.