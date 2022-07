Pizza fake por pix fake: loja dá lição em cliente que tentou aplicar golpe

- Publicidade -

Uma pizzaria em Teresina (PI) resolveu dá uma lição em um cliente ao perceberem que ele estaria editando o comprovante de transferência do pix. O objetivo do golpista era conseguir comer de graça às custas do estabelecimento.

Robson Costa, dono do local, contou ao Correio que tudo começou há cerca de um mês: “Tomamos um prejuízo de R$ 300, (mas) ficamos mais vigilantes, só entregamos quando o valor está na conta”.

Nesta segunda-feira (25/07), Robson conta que o golpe quase ocorreu novamente: “Chegaram duas notificações, um pix de um centavo e outro de dez, e que a atendente não estava sabendo de nenhum pedido neste valor”.

“Ela me perguntou de um pix realizado que não tinha sido encontrado em nossa conta, a pessoa que enviou era a mesma dos pix anteriores, a partir disso, entendi que ele teria editado a hora e o valor do pix verdadeiro” completou.

O dono e os funcionários decidiram então “trollar” o golpista: “A pizzaiola deu a sugestão de mandar a massa seca (sem recheio), e eu de escrever pix fake na caixa e mandar a garrafa de suco ao invés de refrigerante, mas o entregador disse que ele poderia tomar o suco, então colocamos sal na garrafa”.