Piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas é aprovado na CAS

- Publicidade -

Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 1.731/2021, que estabelece piso salarial de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, além de definir uma jornada base de 30 horas semanais.

Agora, o PL segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O parlamentar Sérgio Petecão destacou a importância desses profissionais durante a maior crise sanitária dos últimos tempos.

“Esses trabalhadores são fundamentais para o tratamento e recuperação de pessoas acometidas pelo covid-19. São verdadeiros guerreiros que também estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Esses profissionais nunca tiveram um piso salarial estabelecido. É uma grande vitória”, ressaltou o parlamentar.

Especialistas do Brasil inteiro comemoraram o avanço do projeto.

Jefrson Mendonça é fisioterapeuta e intermediou as tratativas entre os representantes do Acre no senado e o conselho.

“É uma grande conquista para a nossa categoria. Agradeço o comprometimento dos nossos representantes. A aprovação do piso salarial é um marco para os profissionais”, concluiu.

Fonte/ Portal Amazônia agora