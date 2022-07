Pílula antirressaca promete reduzir efeitos do álcool em até 70%

- Publicidade -

Uma pílula com a proposta de prevenir ressacas foi lançada no mercado europeu nesta segunda-feira (4). Desenvolvido pela empresa farmacêutica De Faire Medical em parceria com o Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha, a Myrkl promete quebrar as moléculas do álcool rapidamente, reduzindo os efeitos da bebida no corpo.

A indicação é que dois comprimidos sejam ingeridos uma hora antes do início dos “trabalhos”. Os desenvolvedores afirmam que a pílula é capaz de reduzir a concentração de álcool no sangue em 50% já nos primeiros 30 minutos após a ingestão da bebida alcóolica.

A ressaca é causada, em parte, pelo poder diurético do álcool: quanto mais se bebe, mais frequente é a vontade de urinar, eliminando água do corpo e causando desidratação. Por isso, repor o líquido é fundamental após a bebedeira.

Embora a melhor dica para não ter uma forte ressaca seja evitar exageros, o comprimido promete se rum grande aliado.

Composição

A pílula é composta por probióticos, cisteína e vitamina B12. Esses três componentes ajudam a quebrar os subprodutos tóxicos do álcool no corpo e os transformam em dióxido de carbono e água, diminuindo o nível de etanol no fígado e dando mais disposição ao organismo.

Resultados

De acordo com resultados publicados na revista científica Nutrition and Metabolic Insights, uma hora depois de terem tomado duas doses de vodca, os indivíduos que participaram do estudo já tinham 70% menos álcool no sangue do que o esperado.

Cautela

Mesmo assim, o suplemento não é uma desculpa para beber além das recomendações indicadas. “É importante lembrar que o Myrkl não impede a embriaguez, mas estamos otimistas de que será um produto inovador para quem bebe moderadamente”, afirmou Håkan Magnusson, porta-voz da Faire Medical, ao jornal britânico The Sun.