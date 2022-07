PF encontra uma tonelada de cocaína embalada com suástica nazista

- Publicidade -

Policiais acharam uma tonelada de cocaína que estava identificada com o símbolo da suástica nazista, na quarta-feira, 6, em um sítio da cidade de Curuçá no Pará. Na ação, duas pessoas foram presas como suspeitas de esconder o material.

Conforme a apuração do portal UOL, a Polícia Federal ficou sabendo da situação através de uma denúncia anônima, que foi rapidamente confirmada por peritos. A principal suspeita, até o momento, é que o símbolo do regime nazista foi usado para identificação do destino ou origem da droga, que seria provavelmente enviada ao exterior.

A ação policial

Assim que algumas equipes da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e do Nepom (Núcleo Especial de Polícia Marítima) tiveram autorização judicial de invadir o local, eles desenterraram a droga e prenderam duas pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em nota enviada ao portal, a PF informou que não tem motivos para registrar o valor que a carga está avaliada. Os homens detidos e toda a substância achada, foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Belém, onde são registrados os procedimentos de prisão em flagrante.

