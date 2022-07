PF deflagra operação contra grupo suspeito de comprar votos a partir de R$ 10

Há suspeita de participação de um servidor público e de transporte ilegal de eleitores. Segundo a Polícia Federal (PF), o grupo tentava de maneira ilícita conseguir votos para um candidato à prefeito. Nem ele e nem os investigados tiveram as identidades divulgadas.

A investigação iniciou no 1º turno das eleições municipais de 2020, em 6 de dezembro, quando a PF prendeu um homem de 38 anos no bairro Zerão com R$ 1,2 mil em espécie, além de “santinhos” de candidato à prefeito. A investigação apontou que o preso atuava diretamente na campanha, articulando compra de votos com dinheiro e cestas básicas.