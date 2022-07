PF apreende mais de uma tonelada de maconha em embarcações

- Publicidade -

Na noite desta terça-feira (19/7), durante patrulhamento no contexto do bloqueio do Rio Paraná, equipe composta por Policiais da Polícia Federal (PF), BPFRON, GOA/PCPR, TIGRE/PCPR e Militares do Exército Brasileiro (Pelopes) e Marinha do Brasil (Grumec) monitoraram movimentação suspeita de duas embarcações com características de veículos rápidos, comuns por serem clandestinos e transportarem ilícitos nesta região.

Quando perceberam que estas duas embarcações aceleraram em direção às equipes que formavam o bloqueio fluvial, através da Base Caronte, foi iniciado acompanhamento tático fluvial e aéreo (GOA) que culminaram na apreensão de duas embarcações carregadas com 1.055kg (1 tonelada) de maconha.

Os criminosos que estavam nas embarcações perceberam a aproximação policial, e jogaram as embarcações contra mata fechada do parque nacional da ilha grande para tentar esconder e camuflar os veículos e a carga. Após buscas realizadas, a droga foi encontrada na mata, apreendida e levada até a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR

A ação integrada reafirma o compromisso das Instituições de Segurança para com a defesa das Fronteiras Brasileiras.