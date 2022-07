PF adquire viaturas blindadas para reforçar proteção eleitoral de candidatos

- Publicidade -

A Polícia Federal editou, nesta terça-feira (12/7), uma série de normativos para garantir a segurança dos candidatos em meio ao clima eleitoral tenso. Entre outras medidas, a instituição adquiriu viaturas blindadas que serão utilizadas como carros VIP dos candidatos em seus deslocamentos durante o período em que estiverem protegidos por esta Polícia Federal.

A medida pode servir para candidatos a todos os cargos eletivos, mas a PF ainda não deixou claro quais receberão essa proteção especial.

A instituição também promoveu capacitações para policiais que atuarão na operação e formou equipes especializadas em proteção à pessoa. Segundo a PF, essas unidades foram alinhadas “técnica e doutrinariamente”, sendo que entre ano passado e este ano, mais de 160 policiais federais foram formados na Academia Nacional de Polícia através do Curso Básico de Proteção à Pessoa.

“A operação terá início após a homologação em convenção partidária da candidatura, em observação à legislação vigente (que tem o prazo para acontecer entre 20 de julho e 05 de agosto do corrente ano). Serão mais de 300 policiais envolvidos entre aqueles que comporão as equipes dedicadas de proteção e aqueles das unidades especializadas que apoiarão as equipes dedicadas às visitas dos candidatos aos seus respectivos estados”, informou a PF.

O órgão disse que o critério de seleção dos profissionais envolvidos na operação é a experiência na área de proteção à pessoa e operacional. Já a formação das equipes baseia-se na análise de risco feita pelo grupo de inteligência policial. A metodologia criada para a atividade de proteção aos candidatos considera, inclusive, fatores sócio-políticos, subsidiando as ações das equipes de proteção.

Correio Braziliense