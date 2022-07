Pesquisadores descobrem ‘planta pênis carnívora’ que captura presas no subsolo

- Publicidade -

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de planta carnívora que captura pequenas presas no solo, algo até então nunca visto. A Nepenthes pudica, como é chamada, foi achada na província indonésia de Kalimantan do Norte, na ilha de Bornéu.

O estudo que descreve a planta foi publicado na revista PhytoKeys. “Encontramos uma planta de jarro que difere marcadamente de todas as outras espécies conhecidas”, diz o coordenador da pesquisa Martin Dančák, da Universidade Palacký em Olomouc, na República Tcheca.

A nova espécie é uma planta de jarro – similar à planta pênis carnívora do Camboja –, com um tubo longo, que se assemelha ao corpo de um pênis. O seu formato serve para capturar pequenos animais que servem de alimento.

Mas a Nepenthes pudica vai além nas artimanhas para conseguir suas presas. “Ela coloca seus jarros de até 11 cm de comprimento no subsolo, onde se formam em cavidades ou diretamente no solo, e capturam animais que vivem na terra, geralmente formigas, ácaros e besouros”, descreve Dančák.

Conforme a PhytoKeys, apenas três outras espécies de plantas carnívoras conseguem capturar presas no solo, mas todas usam mecanismos diferentes e só conseguem pegar organismos minúsculos, tornando a descoberta da ilha de Bornéu excepcional.

A planta é composta por jarros de cor avermelhada e brotos subterrâneos com pequenas folhas totalmente brancas e livres de clorofila. “Curiosamente, encontramos inúmeros organismos vivendo nos jarros, incluindo larvas de mosquito, nematoides e uma espécie de verme que também foi descrita como uma nova espécie”, explica o pesquisador Václav Čermák, da Universidade Mendel em Brno, na República Tcheca.

A espécie recém-descoberta cresce em áreas secas, a uma altitude entre 1100 e 1300 m, o que, segundo os estudiosos, pode ter determinado a evolução do mecanismo de captura de presas. “Acreditamos que as cavidades subterrâneas têm condições ambientais mais estáveis, incluindo umidade”, fala o pesquisador Michal Golos, da Universidade de Bristol, no Reino Unido.

A descoberta foi feita em 2012, por acaso, durante uma viagem de pesquisa da equipe. “No início, pensamos ser um jarro acidentalmente enterrado e que as condições ambientais locais causaram a falta de outros jarros”, conta o estudioso Ľuboš Majeský. Mas o grupo verificou a existência de outras plantas iguais e descobriu que todas tinham brotos subterrâneos com jarros.

O nome científico Nepenthes pudica deriva do adjetivo latino “pudicus”, que significa tímido, e reflete o fato dos jarros inferiores ficarem escondidos sob o solo.