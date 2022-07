Pesquisadores criam concreto que faz calçadas gerarem eletricidade para iluminação pública

- Publicidade -

Já pensou se o concreto usado para construir calçadas, pontes, lajes e prédios pudesse produzir eletricidade para o seu entorno? Pois os pesquisadores Orlando Gutiérrez Obeso e Euxis Kismet Sierra Márquez, doutores em Tecnologias Avançadas pelo Instituto Politécnico Nacional do México, não só pensaram no assunto como já construíram um protótipo da inovação.

Trata-se de um concreto que, para além de sua composição usual como areia, cimento, brita e água, conta com elementos orgânicos em seu preparo que o tornam apto a captar radiação solar e gerar corrente elétrica quando em contato com o sol. Entre eles, o mineral perovskita e um composto de óxido de cálcio e titânio.

Na prática, significa que o material consegue produzir e conduzir eletricidade, garantindo que, em um futuro bem breve, calçadas, pontes e outras construções de concreto possam gerar energia para, por exemplo, iluminar vias públicas ou ainda para recarregar carros elétricos.

Os pesquisadores começaram a pensar na inovação motivados pelo fato de o México se encontrar no chamado Cinturão Solar do planeta, área privilegiada em termos de incidência da radiação do sol. De tão promissor, o protótipo ainda em fase de testes laboratoriais, já levou o prêmio internacional Polytechnic Entrepreneurship Award, que reconhece ideias empreendedoras politécnicas, na categoria Soluções para o Futuro. A multinacional Samsung também já está de olho nos pesquisadores para investir na tecnologia.

Sabe qual outro país está no Cinturão Solar do mundo? O Brasil!

