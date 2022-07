PESQUISA: Pesquisa Ipespe para presidente: Lula tem 44%; Bolsonaro, 35%; Ciro, 9%

- Publicidade -

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira (25), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 35%. As eleições estão marcadas para 2 de outubro.

A seguir aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 4%, e André Janones (Avante), com 2%.

Pablo Marçal (Pros) e Luiz Felipe d’Avila (Novo) tiveram 1%. Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União Brasil), Eymael (DC) e Leonardo Péricles (UP) foram citados, mas não chegaram a 1%.

Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 4%. Não sabem/não responderam representam 2% dos entrevistados.

Foram ouvidas 2.000 pessoas por telefone entre 20 e 22 de julho. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08220/2022. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,45%.

Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.

Confira os números abaixo.

Primeiro Turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Ciro Gomes (PDT) – 9%

Simone Tebet (MDB) – 4%

André Janones (Avante) – 2%

Pablo Marçal (Pros) – 1%

Felipe D’Ávila (Novo) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%

Sofia Manzano (PCB) – 0%

Luciano Bivar (União Brasil) – 0%

Eymael (DC) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

Branco/Nulo/Nenhum/Não iria votar – 4%

Não sabe/não respondeu– 2%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Cenário 1

Lula – 53%

Bolsonaro – 36%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 11%

Cenário 2

Lula – 53%

Ciro Gomes – 29%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 19%

Cenário 3

Lula – 55%

Tebet – 23%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Cenário 4

Ciro Gomes – 46%

Bolsonaro – 41%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 13%

Cenário 5

Bolsonaro – 41%

Tebet – 39%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 21%

Fonte/ CNN BRASIL