Pesquisa da Fecomércio afirma que Acreanos gastam mais 52% do Salário só com alimentação

Uma pesquisa realizada entre Janeiro a Julho deste ano pelo Instituto Data Control, indicada pela Federação do Comércio do Acre – FECOMERCIOF, o acreano está comprometendo aproximadamente 52,8% de sua renda somente pra se alimentar.

O instituto se baseou em 15 itens inclusos na cesta básica do Rio Branquense.

A federação do comércio informou que a inflação teve um acréscimo que significativo indicando um percentual de 15,75 %. Os dados afirmam que os alimentos pesquisasos, garantem a alimentação de uma família com renda de até R$ 2 mil reais.

De acordo com as informações coletadas, o valor indicado nas pesquisas está avaliado em preço máximo de R$ 686,13, e o menor valor com preço de R$ 590,77, informou a Fecomércio.

Os Ítens: Tomate, arroz, e açúcar, tiveram queda de preços, enquanto outros produtos tiveram acréscimo, fazendo com que a inflação dos alimentos aumentasse no primeiro semestre do ano.

O site Ecos da Notícia, há duas semanas fez uma matéria com relação à expectativa de aumento de preços dos alimentos, onde o empresário Adem Araújo, Sócio Proprietário, foi o entrevistado da Rádio Gazeta, e que com sua experiência sobre encomia e administração, disse que já prevía esses aumentos, e afirmou que muito possivelmente, tendem aumentar ainda mais até o fim do ano.