Pescador pesca lagosta azul extremamente rara: “Chances de dois milhões para um”

- Publicidade -

Um pescador chamado Lars-Johan Larsson, de Portland, nos Estados Unidos, recentemente pescou uma lagosta azul extremamente rara – cujas chances são de dois milhões para um.

Compartilhando uma foto da lagosta no Twitter, Larson disse: “Esta lagosta azul foi capturada na costa de Portland ontem e retornou à água para continuar a crescer”. Seu tweet logo se tornou viral com mais de 516.000 curtidas e 43.000 retuítes em poucos dias.

A maioria das lagostas são da cor marrom ou avermelhadas. No entanto, de acordo com o Lobster Institute da Universidade de Maine, uma lagosta azul é muito rara e as chances de encontrar uma são de uma em dois milhões.

As lagostas azuis tem essa coloração por causa de uma anormalidade genética que as faz produzir mais de uma determinada proteína do que outras.

Considerando a grande quantidade de lagostas capturadas todos os anos, de vez em quando alguém captura essa rara criatura marinha.

No ano passado, um pescador chamado Tom Lambourn estava pescando na cidade costeira de Penzance quando capturou o crustáceo colorido de trinta centímetros em sua panela de lagosta. Assim como Larsson, ele tirou uma foto da criatura muito rara e a soltou de volta na água.

Fonte: BBC News