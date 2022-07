Pela 3º vez, Eguchi é afastado do cargo de delegado da PF

- Publicidade -

O Diretor Geral da Polícia Federal resolveu afastar nesta terça-feira (5) o delegado Everaldo Jorge Martins Eguchi, o delegado Eguchi, do exercício do cargo até a decisão final do Processo Administrativo Disciplinar aberto contra ele. Essa é a terceira vez que o delegado é afastado do cargo.

Em julho de 2021, Eguchi foi alvo da “Operação Mapinguari”, que teve como objetivo aprofundar a investigação sobre o vazamento de informações de operações da Polícia Federal, tendo o delegado como um dos suspeitos. Na época, a Justiça Federal acatou a manifestação do Ministério Público Federal e determinou o seu afastamento como forma de impedir que ele pudesse interferir nas investigações.

Em novembro do mesmo ano o Diretor Geral Substituto da Policia Federal também determinou o afastamento de Eguchi de duas funções até a decisão final de um processo administrativo disciplinar instaurado contra ele pela PF.

A decisão sobre o novo afastamento foi publicada na portaria N°16.458-DG/PF, publicada em 1° de julho de 2022. O documento determina que Eguchi fique afastado do cargo “até decisão final do Processo Administrativo Disciplinar n° 4/2022-SR/PF/PA, insataurado pela Portaria SR/PF/PA n°1.073, de 16 de maio de 2022”. Além dissoe, Eguchi deverá manter seus dados pessoais atualizados, como endereço e telefone perante a justiça, bem como informar o local em que ele poderá ser encontrado, caso venha se ausentar de sua residência.

Confira a portaria:

Eguchi foi candidato pelo Patriotas à prefeitura de Belém nas últimas eleições municipais e chegou ao segundo turno do pleito em 2020, perdendo para Edmilson Rodrigues (PSOL).