“Pegou todos de surpresa”: Neymar surpreende e já tem data para deixar o PSG

Nos últimos dias, muito se tem falado sobre uma possível saída de Neymar do PSG. Várias fontes francesas chegaram a noticiar de que o brasileiro estaria totalmente fora dos planos do novo diretor da equipe, o português Luís Campos.

Todavia, Neymar não deixará o PSG nesta janela. O jogador, que se reapresentou com uma semana de antecedência para a pré-temproada, vem também sendo o primeiro a chegar nos treinos do PSG e o último a sair.

Este comportamento de Neymar chamou a atenção até mesmo dos funcionários do PSG. Mas fato é que Neymar tem como grande foco a Copa do Mundo e, por isso, não deixará o clube parisiense nesta janela, pois quer estar totalmente focado no mundial. A informação é do portal GOAL.

Neymar deve deixar o PSG em julho de 2023

Desta forma, Neymar permanecerá por mais um ano no PSG e, assim, no verão de 2023, deverá pensar com mais tranquilidade em seu futuro e, assim, deixar o PSG. Ou seja, Neymar será jogador do clube por, pelo menos, até julho de 2023.

Neymar está com 30 anos e, na última temporada, não teve bom desempenho: foram apenas 28 jogos disputados, com 13 gols e 8 assistências.