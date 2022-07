Pedro Leonardo não é convidado para aniversário de Leonardo e esposa desabafa: “Nem sabia”

- Publicidade -

Filho do cantor Leonardo, o apresentador Pedro Leonardo não foi convidado para a festa de aniversário que rolou na fazenda em que ele mora em Goiás.

Quem contou a história foi Thais Gebelein, que é casada com o filho do sertanejo. “A gente não foi pra fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração”, disse ela nas redes sociais.

Surpresa, mas sem polêmicas, ela contou que não conseguiria ir à comemoração e mandou um recado para o sertanejo.

“Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. Desejamos tudo de melhor para o Leo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É sorriso, é muito gostoso, mas nem sempre a gente consegue [estar junto]. Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde”, disse a influenciadora digital.

Outros filhos do cantor, como Jéssica Beatriz e Zé Felipe apareceram na comemoração.

HOMENAGENS

Esposa do cantor sertanejo Leonardo, a empresária Poliana Rocha publicou um desabafo nesta segunda-feira (25), dia em que o sertanejo comemora seu aniversário de 59 anos.

Em tom firme, ela disse que é “grata” por ter conhecido o cantor com quem está casada há anos.

“Meu amor, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!”, começou ela.