Pedro faz 4, Flamengo massacra Tolima e pega o Corinthians na Libertadores

O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores. Com o apoio da torcida no Maracanã e em uma noite com atuação avassaladora, o Rubro-Negro não deixou o Tolima, da Colômbia, respirar, goleou e avançou na competição. O triunfo por 7 a 1 foi construído com quatro gols de Pedro, que se tornou o grande destaque da partida. Gabigol e Matheus França também balançaram a rede. O zagueiro Quiñonez, que marcou um gol contra, também fez um a favor.

Na próxima fase, a equipe da Gávea vai encarar o Corinthians, que passou pelo Boca Juniors, da Argentina, nos pênaltis.

A equipe de Dorival Júnior entrou em campo em vantagem. No Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na última semana, havia vencido por 1 a 0, com gol de Andreas Pereira, que já se despediu do clube.

Reforço do Fla, o chileno Vidal desembarcou no Rio de Janeiro durante a tarde e esteve no Maracanã para acompanhar o duelo. Ele assistiu ao jogo em um camarote, ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

Quem foi bem – Arrascaeta

O meia uruguaio foi um dos responsáveis por fazer o setor ofensivo do Flamengo fluir de maneira positiva. Ele deu a assistência para Pedro e participou do lance do segundo gol. O camisa 14, inclusive, foi bastante caçado em campo.

Quem foi mal – Cataño

O meia do Tolima não teve muito tempo em campo. A equipe colombiana, acuada, não conseguiu ter muito a posse de bola e pouco conseguiu criar. Em meio a esse momento ruim, o técnico Hernán Torres, tirou Cataño e colocou Trujillo.

Pedro vira o nome do jogo

Autor de três gols, o atacante Pedro se tornou o destaque da partida. O camisa 21 ainda deu passe para o gol de Matheus França e participou do lance que gerou o gol contra do Tolima.

Desempenho do Flamengo

O Flamengo entrou ligado no jogo e fez um bom primeiro tempo. Controlando a partida, com recuperação de bola rápida, o Rubro-Negro não teve perigo e conseguiu ampliar a vantagem no placar. O lado direito foi um destaque, além da dupla de Gabi e Pedro.

Para o segundo tempo, o Flamengo manteve a postura e, inclusive, mexeu no time somente aos 15 minutos, quando Willian Arão e Victor Hugo foram acionados. A equipe de Dorival manteve a intensidade mesmo com a superioridade no placar, e o treinador aproveitou para dar ritmo a outras peças: Rodrigo Caio, Ayrton Lucas e Matheus França.

Desempenho do Tolima

Após a derrota no primeiro jogo, em casa, o Tolima teve de adotar uma estratégia de jogar de “igual para igual” no Maracanã. Nos primeiros minutos, os colombianos até tiveram boa presença no campo de ataque, mas durou pouco. O Fla abriu o placar e os visitantes se perderam em campo, não conseguindo ter a bola e criar jogadas mais sólidas. Mesmo com mudanças para o segundo tempo, o Tolima viu o cenário se repetir e o Rubro-Negro aproveitar.

Cronologia

Piscou, gol

Quem entrou um pouco atrasado perdeu o primeiro gol do jogo. O Flamengo abriu o placar antes dos cinco minutos de jogo, com Pedro. O atacante recebeu de Gabigol, trouxe para o meio e acionou Arrascaeta, que devolveu na área. Pedro entrou, bateu cruzado e mandou no canto direito de Cuesta.

Pressão

Após o gol, o Rubro-Negro aplicou uma pressão na marcação e sufocou o Tolima, criando seguidas chances. Os visitantes, por outro lado, buscavam ir à frente para mudar o cenário negativo no placar, mas não conseguia acionar o setor ofensivo.

Mais um

O Flamengo ampliou a vantagem em uma jogada com uma boa troca de passes entre Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O camisa 9 recebeu na área e bateu. Cuesta defendeu, mas a bola bateu em Quiñónes e foi para o gol.

Faltas

Envolvido na troca de passes do Flamengo, o Tolima começou a apelar para algumas faltas, e Arrascaeta foi um dos mais caçados em campo.

Pedro de novo

O segundo tempo começou e, novamente, o Flamengo logo balançou a rede. Após levantamento de Arrascaeta, David Luiz escorou para a área e Pedro mandou para o gol.

Teve gol do Gabigol

Gabigol também fez o dele. O camisa 9 recebeu de Arrascaeta, avançou com espaço e finalizou colocado para fazer o quarto do Flamengo.

Agora, do lado certo

O Tolima também pôde balançar a rede. Após escanteio, a bola desviou e sobrou para Quiñonez, que dominou e mandou no canto esquerdo de Santos. O zagueiro, que havia feito um gol contra, desta vez, acertou o lado.

Animou, mas…

Após o gol, o Tolima se animou um pouco, mas durou pouco. Pedro aproveitou cruzamento da direita e, de cabeça, fez o terceiro dele no jogo. A última vez que ele tinha marcado três vezes na mesma partida tinha sido pela semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda, em 2021.

Entrou e fez

Matheus França, que havia acabado de entrar em campo, recebeu lançamento, se antecipou ao goleiro do Tolima e mandou para a rede.

Pedro, pela quarta vez

Pedro comemorou pela quarta vez. Depois de finalização de Gabigol, Cuesta fez boa defesa, mas deu rebote e o camisa 21 aproveitou.

Esta foi a primeira vez em que Pedro marcou mais de três gols com a camisa do Flamengo. Antes, o recorde era o hat-trick na semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda, em 2021.

Provocação para próxima decisão

A torcida do Flamengo começou a cantar ‘vamos virar Mengo!’ e outras músicas fazendo referência ao Atlético-MG, que é com quem decide a vaga na Copa do Brasil na quarta (13).

Reforço no Maracanã

Reforço do Flamengo, o chileno Arturo Vidal desembarcou no Rio de Janeiro no fim da tarde e marcou presença no Maracanã. O jogador, que vai acertar os últimos trâmites para ser anunciado oficialmente, esteve em um camarote ao lado do vice-presidente de Futebol Marcos Braz.

Cebolinha na área

O primeiro reforço do Flamengo nesta janela também marcou presença no Maracanã. Cebolinha acompanhou o jogo do camarote e conta as horas para ser apresentado oficialmente pelo clube. A coletiva está marcada para amanhã (07), às 14h, no CT Ninho do Urubu.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 7 x 1 TOLIMA

Competição: Copa Libertadores – volta das oitavas de final

Data: 6 de julho de 2022, quarta-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Roberto Canete (PAR)

VAR: Eber Aquino (PAR)

Cartões amarelos: Leo Pereira, David Luiz (FLA); Marulanda (TLM)

Cartões vermelhos:

Gols: Pedro, do Flamengo, aos 4’/1ºT; Quiñones, do Tolima (contra), aos 20’/1ºT; Pedro, do Flamengo, ao 1’/2ºT; Gabigol, do Flamengo, aos 10’/2ºT; Quiñones, do Tolima, aos 17’/2ºT; Pedro, do Flamengo, aos 21’/2ºT; Matheus França, do Flamengo, aos 27’/2ºT; Pedro, do Flamengo, aos 33’/2ºT

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Willian Arão), João Gomes, Arrascaeta (Matheus França) e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

TOLIMA: William Cuesta; Jhonatan Marulanda, Julián Quiñones, José Moya e Junior Hernández; Bryan Rovira, Rodrigo Ureña, Luis Miranda, Daniel Cataño e Jeison Lucumí; Miguel Rangel. Técnico: Hernán Torres.