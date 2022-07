Pecuarista Jorge Moura descarta Zamora e declara apoio a Alan Rick ao Senado

- Publicidade -

Em uma agenda no sábado, 9, o pecuarista Jorge Moura, declarou apoio ao deputado federal Alan Rick (UB) ao Senado Federal, deixando de lado, o apoio ao amigo, fazendeiro Fernando Zamora, também pré-candidato à vaga do Senado da República no pleito eleitoral deste ano.

A declaração ocorreu ao lado de outras grandes figuras do Estado, como do dono do Centro Universitário Uninorte, o secretário de agricultura e agronegócio, Edvan Maciel e do presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez.

O rei da soja no Acre, Jorge justificou o apoio dizendo que Alan Rick é um parlamentar alinhado com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

“Nós precisamos de um candidato alinhado com o presidente Bolsonaro, que é nosso padrinho do agronegócio”, explicou o Moura.

Fonte/ Portal A Folha do Acre