Passageiro defeca dentro de carro e motorista de app fica sem trabalhar por dois dias

A motorista de aplicativo Sônia Souza, de 34 anos, teve uma desagradável surpresa após uma corrida. Durante o trajeto, ela começou a sentir um odor forte no veículo. O cheiro não passou quando o passageiro desembarcou e ao olhar para o banco traseiro, a motorista viu que o assento estava com com fezes humanas.

“Era uma corrida curta, de repente começou aquele cheiro. Pensei que ele deveria ter peidado ou pisado em um cocô. Ele desceu, eu borrifei álcool 70%, andei mais um pouco e o cheiro continuou forte, porque eu tinha fechado os vidros. Até que chegou um momento que eu tive que parar o carro e iluminar o banco de trás, foi quando localizei no banco”, disse.

A situação ocorreu há duas semanas em uma corrida no início de uma madrugada de sábado para domingo. A motorista contou que foi a primeira vez que passou por essa situação em três anos de parceria com a plataforma de transporte por aplicativo. Ela ficou dois dias sem trabalhar para resolver o problema.

Segundo ela, o caso foi relatado à plataforma. “Eu passei para a Uber, mandei a nota fiscal e eles fizeram o cálculo e me mandaram uma porcentagem. Eles não mandam o valor inteiro do prejuízo. Paguei R$ 160 e eles me mandaram R$ 70”, contou.

A motorista disse ao g1 que agora ri do acontecido, mas a sensação inicial foi de desespero. “Estacionei na Avenida Afonso Pena, desci do carro, porque estava embrulhando o meu estômago, e fiquei pensando o que eu ia fazer, pesquisando lava-jato para domingo, mas nenhum tinha o serviço de limpeza”.

“Deixei o carro do jeito que estava. Na segunda-feira de manhã deixei o carro no lava-jato. Teve que desmontar o banco e lavar a espuma, senão ia ficar o odor”.

Recomendação aos passageiros

Sônia deixa uma recomendação para os passageiros que utilizam os serviços de transporte por aplicativo.

“A gente recomenda que os passageiros se for tomar um sorvete, tome antes de chamar o aplicativo, porque não pode comer, nem beber no carro. Só chame o aplicativo quando puder embarcar. Isso nos ajuda bastante”.

O que diz a Uber

Em nota enviada ao g1, a Uber afirma que usuários que causem danos aos veículos dos motoristas são responsabilizados pelo custo da limpeza, assim como correm o risco de terem a conta excluída da plataforma. A plataforma não especificou se o passageiro do caso relatado foi notificado.

Leia a seguir a nota na íntegra:

“Todos que utilizam a Uber, sejam usuários ou parceiros, estão cientes dos Termos de Uso da plataforma e precisam respeitar o Código da Comunidade. Para a Uber é inaceitável que usuários causem danos aos veículos dos parceiros e, por isso, quando o fazem, são responsabilizados pelo custo de limpeza e eventual reparo, além de correrem o risco de terem a conta excluída da plataforma. A Uber recomenda que parceiros e usuários reportem sempre experiências inadequadas através da aba Ajuda diretamente no aplicativo para que, quando necessário, providências possam ser tomadas.”