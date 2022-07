Participou do saque-extraordinário do FGTS? Consulta ao extrato das contas está liberada

- Publicidade -

O saque-extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é uma modalidade criada de forma excepcional pelo governo federal em 2022. Desde meados de junho, todos os brasileiros com saldo nas contas vinculadas têm a opção de sacar até R$ 1 mil.

Cerca de 42 milhões de trabalhadores estão aptos a retirar a grana, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. O dinheiro foi depositado em uma conta poupança digital criada automaticamente em nome do cotista no aplicativo Caixa Tem.

Consultar extrato do FGTS

Se você já realizou o saque, é importante consultar o extrato do FGTS para verificar como ficou o saldo após a operação. Caso ainda não tenha realizado a retirada, consulte para verificar valores, datas e demais informações sobre o saque-extraordinário.

O procedimento é bem simples e pode ser feito pela internet, veja como:

Site FGTS

1. Acesse o portal www.fgts.caixa.gov.br;

2. Clique em “Saque Extraordinário do FGTS” e depois em “Consulte aqui”;

3. Digite o CPF ou o número do PIS;

4. Aperte em “Não sou um robô” e em “Continuar”;

5. Identifique as imagens caso necessário;

6. Informe a senha e clique em “Continuar”;

7 . Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque e como ocorrerá o procedimento.

Aplicativo FGTS

1. Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS);

2. Toque em “Entrar no aplicativo” e em “Continuar”;

3. Informe seu CPF;

4. Clique em “Não sou um robô” e em “Próximo”;

5. Informe a senha e aperte em “Entrar”;

6. Leia as informações sobre o saque extraordinário do FGTS e clique em “Entendi”;

7. Aperte a opção “Saque Extraordinário”;

8. Confira quanto está disponível para saque;

9. Se quiser saber de quais contas o valor será debitado, clique em “Ver contas FGTS liberadas”;

10. Por fim, toque em “Solicitar saque” e em “Confirmar”.

E quem ainda não sacou?

O trabalhador que ainda não retirou a grana tem até o dia 15 de dezembro para fazer o saque usando o app Caixa Tem. Contudo, se preferir não movimentar os recursos agora, pode solicitar a devolução do crédito até o dia 10 de novembro, ou apenas aguardar o fim da rodada sem mexer no dinheiro.