Para salvar o irmão, mulher se joga na frente de atirador e morre em Foz do Iguaçu

Uma mulher morreu baleada ao tentar defender o irmão na noite da última sexta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O rapaz também foi baleado e está em estado grave.

Os crimes aconteceram na Rua Eloi Armando Nedel, no Bairro Cidade. Segundo apurado pelo Portal Oops Notícia Foz Ná Hora, o autor dos crimes invadiu a residência, e começou a disparar. Ao perceber a cena, Talita Procópio, entrou na frente do irmão, identificado como Willian, para tentar evitar o crime, mas foi baleada e morreu antes da chegada dos socorristas do Siate.

O irmão dela foi atingido por diversos disparos, recebeu atendimento do médico e socorristas do Siate e foi encaminhado em estado grave ao hospital onde permanece internado.

Delegacia de Homicídios investiga o caso e tenta localizar os envolvidos no fato. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu foram acionados.

Talita deixa dois filhos, o corpo dela foi levado para o IML de Foz.

Fonte/ Portal ricmais.com