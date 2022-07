Paolla Oliveira mostra quase tudo em foto nova nas redes sociais

- Publicidade -

Paolla Oliveira publicou um novo registro nas redes sociais. A postagem foi um TBT do Carnaval – época em que Paolla exibiu looks surpreendentes e ainda saiu vitoriosa pela Grande Rio.

Na imagem, registrada pelo fotógrafo Farhat, Paolla surge na Sapucaí com um look de tirar o fôlego. O vestido escolhido pela atriz com cortes laterais dá destaque para o corpo da protagonista de “Cara e Coragem”.

Paolla Oliveira reflete sobre relação com corpo e sensualidade

Em entrevista à revista Trip, Paolla Oliveira, que investe em um treino pesado para manter o shape sarado, refletiu sobre como a sociedade enxerga esse atributo. Recentemente, Diogo Nogueira também mostrou que está pegando pesado na malhação ao exibir o corpo mais sarado.

“As pessoas me perguntavam sobre ser sensual, sobre cenas de nudez, se isso não iria marcar o meu trabalho. Era tudo sempre em cima de um lado tão ruim que nunca tive tempo de respirar aliviada para falar: ‘Caramba, qual é o problema de ser sensual e de usar a nossa sensualidade de várias maneiras?'”, indagou Paolla.

Fonte: Purepeople