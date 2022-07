“Pantanal”: Maria Bruaca surpreende Tenório com proposta de sexo a três

- Publicidade -

Os próximos capítulos de “Pantanal” mostrarão uma verdadeira reviravolta na vida conjugal de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) e, em um momento de acerto de contas, a dona de casa surpreenderá o marido com a proposta de ter um relacionamento a três com Zuleica (Aline Borges), a segunda esposa do grileiro.

O convite virá após Tenório descobrir o relacionamento da esposa com Alcides (Juliano Cazarré) e trazer a segunda esposa para fazenda. Ela tentará matá-lo, mas falhará e sairá de casa. Acolhida por José Leôncio (Marcos Palmeira), Bruaca descobrirá que pode ficar com metade dos bens do marido em caso de divórcio e, interesseiro, o grileiro tenta reconquistá-la, dizendo que mandará Zuleica embora.

Só que ela fará uma proposta diferente e pedirá para o marido mantê-la na fazenda: “A Zuleica podia continuar lá na minha casa, com os filhos, e nós três poderíamos dormir na mesma cama”. Surpreso, Tenório não entenderá as intenções da esposa a princípio, mas ela fará questão de deixar claro:

“O que é que tem de mais nós três dormimos juntos? Não foi o que fizemos a vida toda? Você comigo e com ela? Você ia ficar no meio de nós… E aí pode escolher qual das duas Bruacas ia te

servir e a outra ficava só olhando”, sugerirá.