Pantanal: Maria Bruaca enlouquece com chegada de filho bastardo de Tenório: “Descaramento”

Em Pantanal, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ficará furiosa com a chegada do filho bastardo de Tenório (Murilo Benício) na fazenda. Marcelo (Lucas Leto), um dos filhos do grileiro com Zuleica (Aline Borges), chegará de surpresa e a dona de casa verá a situação como uma afronta.

Nos próximos capítulos da novela das 9, a mãe de Guta (Julia Dalavia) ficará no chão ao ter que conviver com um rapaz fruto da traição do marido. A dona de casa até tratará o rapaz com respeito, mas ao virar as costas, ela se lamentará com a santa.

“Tô que nem se tivesse morrido…”, desabafará ela. Sem avisar, Guta chegará bem nesse momento e tentará amparar a mãe. “Pelo amor de Deus, não diga isso”, pedirá a jovem. “É um atrevimento! Um descaramento ele tê vîno!”, rebaterá a amante de Alcides (Juliano Cazarré).

A ex-namorada de Tadeu (José Loreto) dirá que Marcelo não tem culpa de nada, mas a mulher frisará que não vai aturar o “filho da outra” e ainda jurará vingança. “Não… Ninguém tem curpa de nada. A curpada disso tudo sô eu, que sempre fui uma Bruaca! Mais eu num sô mais uma Bruaca. Posso tê sido, durante muito tempo… Mais num sô mais!”, dirá.

Fonte/ CONTIGO.UOL