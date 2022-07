‘Pantanal’: após castrar Alcides, Tenório morre. Confira.

- Publicidade -

O personagem Alcides (interpretado pelo ator Juliano Cazarré) já tem seu desfecho definido na novela “Pantanal”, com previsão de chegar ao fim na primeira semana de outubro. O peão será castrado pelo patrão Tenório (Murilo Benício), que se vingará das traições cometidas pela mulher Maria Bruaca (Isabel Teixeira) com o empregado.

A cena chocou o público em 1990, quando foi exibida a trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa. Autor da atual versão do folhetim, Bruno Luperi manteve a mesmíssima sequência no roteiro. Desta vez, no entanto, a direção apresentará a mutilação do personagem de maneira mais sutil.

Foi assustador. A gente não acreditava. Lembro de ser um momento de muita surpresa e impacto. Imagina isso no ar naquela época. relembra Ângelo Antônio, intérprete de Alcides na primeira versão de “Pantanal”.

A ideia agora é que a ação chocante seja apenas “sugerida” aos espectadores. Tudo será conduzido pelo olhar e pelo pensamento de Maria Bruaca, que custará a acreditar na violência que o marido cometerá. Como revelou a colunista Patrícia Kogut, o diretor artístico Gustavo Fernandez escalou Davi Lacerda para dirigir a sequência. Foi ele que dirigiu o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e recebeu muitos elogios pela sensibilidade.

Vai ser duro tanto quanto foi da outra vez. Um pouco diferente, mas tão duro quanto, adiantou Juliano Cazarré sobre a cena da castração.

Nas redes sociais, o público reagiu diante do fato. Parte dos espectadores torce para que o personagem vivido por Murilo Benício sofra alguma punição na trama, já que ele também traiu Maria Bruaca, mantendo outra família com Zuleica (Aline Borges).

“O safado do Tenório recebe a castração também, já que também traiu?”, questionou uma espectadora por meio do Twitter. “Tô curiosa pra ver como a cena da castração do Alcides vai ser nessa novela. Porque foi bem chocante na época”, escreveu outra usuária do Twitter.

Após mutilar o funcionário, Tenorio será assassinado por Alcides. Num embate longo entre os dois, eles vão se enfrentar com azagaias, uma espécia de lança. Brutalmente ferido, Tenório acabará arrastado para um lago por uma sucuri.

Fonte/ Portal Yahoo.com