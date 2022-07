Panda mais velho do mundo, An An morre aos 35 anos Urso foi presentado ao Ocean Park de Hong Kong há 23 anos pelo governo central chinês

- Publicidade -

An An, o panda gigante macho mais velho do mundo em cativeiro, morreu na quinta-feira, 21 de julho, após problemas de saúde aos 35 anos.

O panda foi sacrificado para evitar mais sofrimento, disse o Ocean Park de Hong Kong em comunicado. Sua “esperteza e diversão” farão muita falta, disse o presidente do parque, Paulo Pong.

An An foi presenteada ao parque temático há 23 anos pelo governo central chinês, junto com Jia Jia, uma fêmea que se acredita ser a panda gigante mais velha do mundo antes de sua morte em 2016, aos 38 anos.

A dupla foi vista por milhões de turistas e crianças em idade escolar ao longo dos anos, muitos dos quais postaram suas memórias de An An online na quinta-feira em fotos e vídeos.

A expectativa de vida média de um panda na natureza é de 14 a 20 anos, mas eles podem viver muito mais em cativeiro, de acordo com os conservacionistas da vida selvagem World Wide Fund for Nature (WWF).

Pong disse que a sobrevivência de An An além da expectativa de vida média demonstra o compromisso contínuo do parque temático com os pandas gigantes.

O parque temático ainda abriga dois outros pandas gigantes – a fêmea Ying Ying e o macho Le Le – que foram presenteados pelo governo chinês em 2007.

A China passou meio século tentando aumentar a população de seus animais icônicos, criando extensas reservas de pandas em várias cadeias de montanhas em um esforço para salvá-los da extinção.

Os pandas gigantes são notoriamente difíceis de reproduzir em cativeiro, mas após anos de declínio, seus números na natureza aumentaram nos últimos anos.

Em 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) atualizou a espécie de “ameaçada” para “vulnerável” depois que sua população cresceu quase 17% em relação à década anterior. Esse movimento foi espelhado pelo governo chinês no ano passado, depois que a população de pandas gigantes selvagens aumentou para 1.800.

Na China, os pandas são considerados uma espécie guarda-chuva, o que significa que os especialistas acreditam que as medidas para protegê-los ajudarão a proteger outras espécies, bem como o ecossistema maior.

Fonte/ CNN BRASIL