Palmeiras bate América-MG e abre vantagem na ponta do Brasileiro

O Palmeiras aproveitou o empate do Atlético-MG, único time que poderia ultrapassá-lo nesta quinta-feira (21), para disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão superou o América-MG por 1 a 0 no Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada da competição.

A equipe paulista foi a 36 pontos, quatro a frente de Corinthians e Galo, que empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Com isso, o time de Abel Ferreira garantiu, com uma rodada de antecedência, o simbólico título do primeiro turno do Brasileiro. O Coelho, com a derrota, segue com 19 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Palmeiras teve a posse da bola por mais tempo (53%), mas o América chutou mais vezes (oito a cinco), apesar de cada equipe acertar a meta adversária apenas uma vez. O Verdão até balançou as redes, aos 24 minutos, mas o gol de Wesley foi anulado por impedimento do também atacante Dudu.

O Alviverde teve o controle das ações na etapa final. A pressão deu resultado aos 19 minutos, com Gustavo Scarpa. O meia recebeu pela direita e bateu cruzado, colocado, sem chance para o goleiro Matheus Cavichioli. A equipe visitante ainda teve chances de aumentar a vantagem, com o volante Zé Rafael e o estreante atacante Flaco Lopez, duas vezes cada, mas o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo neste domingo (24). O Palmeiras joga às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, contra o Internacional. Em seguida, às 18h, o América encara o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. As partidas valem pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileiro.

Agência Brasil