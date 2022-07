PAGOU O FORA: Garota de programa “leva fora” e se vinga no motorista de aplicativo

- Publicidade -

Um motorista de aplicativo recebeu uma chamada de uma mulher para uma corrida ao bairro Esperança na noite de Sábado (16).

Ao entrar no carro, a mulher explicou que era garota de programa e quem pagaria a corrida seria um homem que contratou seus “serviços”, isso aconteceria na chegada ao destino final.

De acordo com informações do motorista, ao chegar ao destino, a mulher não encontrou o homem que havia contratado seus serviços de profissional do sexo e sem dinheiro para pagar a viagem a mulher teria surtado de raiva e passou a agredir o motorista, que teve o rosto ferido e o carro amassado.

O motorista dominou a mulher e chamou a polícia.

Presa, a mulher foi encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA para as providências cabíveis.