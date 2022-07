Organizações vão aos EUA fazer alerta sobre discursos autoritários de Bolsonaro

- Publicidade -

Um grupo formado por 19 representantes de organizações da sociedade civil está em Washington, nos Estados Unidos, para alertar a comunidade internacional sobre a intensificação dos discursos do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral brasileiro e as instituições democráticas.

Os integrantes da comitiva iniciaram, ontem, uma série de encontros com autoridades e parlamentares que investigam a invasão do Capitólio por parte dos apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump.

Entre os organizadores do movimento está o Pacto pela Democracia, uma coalizão de mais de 200 entidades, como Todos Pela Educação, Fundação Tide Setubal, Instituto Ethos, Alana e outros.

Ao Correio, Flávia Pellegrino, coordenadora-executiva do Pacto, afirmou que a ida à capital americana faz parte de um conjunto de esforços em prol da democracia brasileira. “O Brasil está vivendo, há anos, um movimento de gravíssima recessão democrática e, agora, o que a gente está vendo é um processo de cunho golpista efetivamente em curso. Não são bravatas apenas, não são especulações”, ressaltou. “Passo a passo, Bolsonaro está preparando o terreno para desacreditar o nosso sistema eleitoral, para tumultuar as eleições e criar pretextos para desrespeitar o resultado das urnas, se não for favorável a ele.”

Também integram a comitiva o ex-ministro dos Direitos Humanos Paulo Vannuchi, membro da Comissão Arns; Anielle Franco, diretora do instituto que leva o nome da irmã, Marielle Franco — vereadora do Rio assassinada em 2018; representantes de movimentos sociais, advogados e acadêmicos. O objetivo é obter apoio internacional contra o que chamam de plano golpista.