Oportunidade: PGE abre inscrições com vaga de estágio para estudantes de direito

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Procuradoria Geral do Estado – PGE/AC, destinado a formação de cadastro de reserva. As vagas são para estagiários estudantes de graduação em direito na cidade de Rio Branco.

Os candidatos devem possuir no mínimo 16 anos e está devidamente matriculado, cursando do terceiro até o décimo termo do curso dentro do total de funções ofertadas, haverá oportunidades específicas para pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

O candidato aprovado terá jornada de trabalho com duração de 20 horas semanais, e receberá bolsa-auxílio de R$ 540,00, incluindo o benefício do auxílio-transporte no valor de R$ 160,00. Vale ressaltar que o estagiário que desempenhar suas funções em home Office (forma de relação de trabalho na qual o colaborador atua a distância), não receberá auxílio-transporte.

Acesse o site e faça sua inscrição: http://www.pge.ac.gov.br/