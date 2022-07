Oportunidade: Madereira Triângulo oferece três vagas de emprego

- Publicidade -

A empresa madereira Triângulo, está ofertando três vagas de emprego para contratação imediata.

As vagas disponíveis são para a área de Circuleiro, Os interessados devem se dirigir até a madereira Triângulo, localizada no Bairro Distrito Industrial, Rua Alameda Sabiá. O valor a ser pago para os profissionais é de R$ 2.700,00, um bom salário para o momento que estamos enfrentando no meio social.

Vale lembrar que a empresa precisa com urgência desses profissionais, portanto, rapidez e agilidade pode garantir a sua vaga, não perca tempo.

Empresa Madereira Triângulo, Bairro Distrito Industrial, Rua Alameda Sabiá, Rio Branco/Acre.