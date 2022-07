Operação Gota é finalizada com mais de 7 mil doses de vacinas aplicadas no Acre

- Publicidade -

Oito municípios atendidos, 3.307 pessoas vacinadas e 7.003 vacinas aplicadas. Esses são os números da Operação Gota 2022, realizada pelo Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), Ministério da Defesa e Ministério da Saúde.

Com atividades iniciadas em 15 de junho e concluídas neste sábado, 30, a iniciativa consistiu no transporte de profissionais especializados até comunidades de difícil acesso, composta de ribeirinhos, disponibilizando vacinas contra a covid-19, influenza e sarampo, além da vacinação de rotina.

“Nossa ação foi um sucesso. Fomos muito bem recebidos pelas comunidades e somos gratos pelo apoio da Força Aérea Brasileira, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde e da nossa secretaria, que providenciou tudo que estava programado”, salientou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

Os municípios atendidos pela ação foram Sena Madureira, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Feijó e Jordão. Uma equipe composta por 12 profissionais da Saúde do Estado, sete do município e nove membros da FAB realizaram a operação, em um total de 44 horas de voo.

“Estamos muito felizes pelo sucesso dessa operação realizada com a ajuda de tantas mãos. São vidas recebendo imunização”, afirmou a secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano.

Ascom