OMS declara varíola dos macacos emergência global de saúde

- Publicidade -

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decretou no último sábado, 23 julho de 2022, emergência global de saúde por conta da varíola dos macacos. Este é o nível mais alto de alerta da organização.

“Decidi declarar uma emergência de saúde pública de alcance internacional” disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Ele ainda afirmou que a doença “representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional”, mas, que com as ferramentas disponíveis, será possível controlar o surto do vírus.

A decisão vem depois de o Comitê de Emergência da organização não chegar a um consenso. Eles discutiram o tema durante um mês.

Segundo o Our World in Data, foram confirmados 15.510 casos no mundo até 5ª feira (21.jul). No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira 22 julho, 607 casos de varíola dos macacos no Brasil. O governo federal afirmou que mantém contato direto com os órgãos regionais de saúde para monitorar e rastrear casos da doença.

Brasil

A última atualização do Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 607 casos confirmados de varíola dos macacos. O dado foi divulgado na sexta-feira, 22 de julho.

Os casos estão espalhados por 13 estados e no Distrito Federal. São Paulo é a região com maior número de registros: 438 casos.

Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (86 casos), Minas Gerais (33), Distrito Federal (12), Paraná (10), Goiás (8), Bahia (5), Ceará (2), Rio Grande do Sul (3), Pernambuco (3), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Mato Grosso do Sul (1) e Santa Catarina (1).

Preocupação

Assim como na reunião de quinta-feira, Tedros ressaltou que boa parte dos casos está sendo registrada em homens que fazem sexo com homens.

O diretor mostrou preocupação sobre os estigmas que podem recair sobre o grupo, mas disse acreditar que essa particularidade pode ser utilizada para implementar intervenções de saúde específicas.

Fonte/ Portal Mistérios do Mundo