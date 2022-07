OLHA A FACA: No Segundo Distrito, Jovem quase é morto durante briga em Casa de Acolhimento

- Publicidade -

O jovem Lucas Souza e Souza, 22 anos, interno de uma Casa de Acolhimento a Pessoa (abrigo), localizado no Ramal do Canil, bairro Vila Acre, Segundo Distrito da capital, sofreu uma tentativa de homicídio durante uma briga.

Segundo consta, Souza teve um desentendimento com outro interno que não foi identificado, quando foi surpreendido pelo seu algoz, sendo atingido por uma facada, que acertou a região da coxa direita.

Pessoas que estavam no local, socorreram o jovem e colocaram o mesmo em um veículo particular. Durante o percurso, o carro quebrou e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e enviou a viatura 07 para interceptar o carro e fazer os primeiros socorros no jovem.

Lucas foi encaminhado para o Pronto Socorro da capital, e seu estado de saúde é estável, não corre risco de morte.