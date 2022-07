‘O objetivo é ajudar’: projeto social ‘Conexão do Bem’ busca apoio para famílias carentes de Rio Branco

- Publicidade -

Qual o significado de ajudar o próximo para você? Para Michelle Oliveira de Souza, idealizadora do projeto “Conexão do Bem”, vai além de apenas fazer uma boa ação. Ela, que cresceu em uma família simples, vendo o pai batalhar, diariamente, para colocar comida na mesa, diz que entende o quanto a fome pode doer e deseja que as pessoas não passem pelo que ela já passou. O projeto social foi a forma que Michelle encontrou para colocar em prática este desejo.

O “Conexão do Bem”, como o próprio nome já diz, tem a função de fazer o bem. Com este pensamento, os participantes organizam ações sociais voltadas para famílias carentes, arrecadando alimentos, roupas, móveis e tudo que possa ser necessário para uma vida digna. As arrecadações são feitas através das redes sociais de Michelle, principalmente por meio do Facebook e do Instagram, e contando com apoio de amigos e a divulgação de digitais influencers.

Michelle conta que o projeto começou em 2015, a partir de um bazar que ficava localizado em frente à Fundação do Bem Estar Social do Acre (Fumbesa). Inicialmente, todo o recurso do bazar era destinado à ração para animais desabrigados e sacolões para famílias carentes. Atualmente, a equipe de voluntários está reduzida, contando com apenas quatro pessoas trabalhando junto com Michele, o que, segundo ela, torna as ações mais complicadas, já que a maioria das iniciativas são realizadas em localidades de difícil acesso.

De acordo com a líder do projeto, a intenção do “Conexão do Bem” é ajudar ao próximo “de forma sincera”, sem qualquer tipo de politicagem ou beneficio próprio.

“Todas as histórias me marcaram, mas as meninas do Lar Ester me marcam muito. É muito difícil pra mim ficar perto delas sem me emocionar, ver os olhinhos delas felizes me emociona sempre”, conta.

Aos interessados em apoiar o trabalho do “Conexão do Bem”, é possível ajudar com a doação de cestas básicas, roupas, móveis, qualquer quantia em dinheiro ou entrando para o grupo de voluntários. As doações podem ser feitas através das redes sociais de Michelle IG: @michele.souza1210 e Facebook: Michelle Oliveira Souza ou pelo telefone: (68) 99984-6280.