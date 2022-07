No interior do Acre, cadeirante baleado não resiste e morre antes de ser transferido para a Capital

- Publicidade -

O cadeirante Kenderson Souza Araújo, de 33 anos, baleado por nove vezes, sendo que cinco acertaram a região do tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro do hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia, onde estava sendo preparado para ser transferido para a Capital e ser cirurgiado.

Kenderson estava em frente de sua casa localizada no Bairro Eldorado, no final do dia desta sexta-feira, dia 29, quando dois indivíduos se aproximaram em uma moto vermelha, e o garupa sacou de uma pistola realizando vários disparos.

A vítima já tinha sofrido duas tentativas de homicídios anos atrás, sendo uma por arma branca (faca) e outra por arma de fogo. Uma destas lhe deixou cadeirante e mesmo assim, teve complicações com a justiça, passando a ser monitorado ultimamente.

Mais detalhes:

https://ecosdanoticia.net.br/2022/07/no-acre-cadeirante-monitorado-pela-justica-sofre-terceira-tentativa-de-homicidio/

O caso que está sendo investigado pelas autoridades policiais de Brasiléia, que não descarta quaisquer evidências que possam levar a elucidação do caso, como acerto de contas entre grupos criminosos, dívidas, brigas passadas, entre outros.

O modo operante do homicídio praticado, pode estar ligado aos suspeitos que vem agindo durante este mês de julho, que já resultou em tentativas e mortes realizadas por dois indivíduos de moto.

Fonte: O Alto Acre