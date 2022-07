Novos vídeos mostram discussão antes do tiroteio em Foz do Iguaçu

- Publicidade -

Novos vídeos de câmeras de segurança obtidos pela CNN mostram o momento em que o guarda municipal Marcelo Arruda teve a festa de aniversário invadida pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho na noite deste sábado (9).

Vídeos de uma câmera de segurança do lado de fora mostram dois momentos: a invasão do local, às 23h40, e a volta do assassino ao local, dez minutos depois.

No primeiro deles, um carro branco chega e estaciona em frente à entrada do local. Um homem, Marcelo Arruda, aparece na porta e faz um sinal com as mãos para quem está dentro do carro.

O carro então manobra e o motorista, Jorge José da Rocha Guaranho, grita com Marcelo, mas não é possível ouvir o que ele diz. Marcelo então atira pedras na direção do carro, e uma mulher vai até o carro, que então arranca.

No segundo vídeo, às 23h51, mostra Guaranho saindo do carro já com uma arma. Uma mulher está na porta do local e tenta impedi-lo. Eles discutem, e Guaranho atira algumas vezes e entra no local.

A CNN também teve acesso a câmeras de dentro do local. Guaranho (à esquerda nas imagens abaixo) chega armado e atira em Marcelo Arruda, que está atrás de uma mesa.

Fonte : CNN