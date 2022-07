Nova série da HBO traz detalhes inéditos sobre o assassinato da atriz Daniella Perez

- Publicidade -

A HBO Max divulgou nesta terça-feira (5) o trailer oficial da série documental “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”, que revisita o crime que ocorreu há 30 anos.

Em cinco episódios, a série traz novos relatos da mãe de Daniella, a escritora Gloria Perez, e de artistas como o viúvo da atriz, Raul Gazolla, Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Eri Johnson, além de detalhes inéditos do crime e do julgamento. A estreia é no próximo dia 21 de julho.

O crime aconteceu em 1992, quando a atriz e bailarina Daniella Perez, de 22 anos, foi assassinada por Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Thomaz. Durante anos, o homicídio ganhou as páginas dos principais jornais do Brasil.

Agora, três décadas depois, a mãe de Daniella, Gloria Perez conta a trajetória de sua “busca pela verdade”, informou um comunicado enviado à imprensa.

A escritora “rastreou testemunhas, identificou evidências e ajudou a expor erros das autoridades brasileiras” e sua atuação foi “fundamental para a resolução do caso, além de ter deixado um legado ao conseguir a alteração da legislação brasileira, passando a incluir homicídio qualificado dentro dos crimes hediondos”.

“Por meio de um minucioso trabalho de pesquisa, trazemos à luz a barbaridade do crime, com informações que não foram reveladas à época do assassinato”, diz Guto Barra, que assina o roteiro e divide a direção com Tatiana Issa.

“O caso Daniella Perez inspira muitos sentimentos e sua retratação documental revela não apenas a Daniella quanto artista, filha e esposa, mas também a deficiência do sistema jurídico brasileiro”, complementa Tatiana.

Assista ao trailer “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”:

Fonte: CNN