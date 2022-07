Nova equipe de Luva de Pedreiro rejeita acordo com Allan Jesus: ‘Só queremos anular o contrato

- Publicidade -

Após a informação publicada e confirmada, de que Allan Jesus pediu R$20 milhões a Luva de Pedreiro para encerrar o imbróglio judicial, os novos empresários do influencer, entre eles a lenda do futsal Falcão, se posicionaram sobre o assunto. Segundo eles, não existe possibilidade de acordo com o ex-empresário de Iran Ferreira.

Foi isso mesmo (sobre a proposta de Allan Jesus). Ele pediu e recusamos no mesmo instante – afirma um dos integrantes da nova equipe do Luva de Pedreiro.

Na última terça-feira, o ex-agente do influencer realizou uma proposta aos atuais empresários do jovem para encerrar a disputa jurídica. O valor oferecido para interromper o processo na Justiça (R$20 milhões) é quase quatro vezes maior do que o valor da multa rescisória no contrato feito entre Allan Jesus e Iran Ferreira, R$5,2 milhões.

A reporyagem teve acesso a um trecho das mensagens entre as partes. Nela, conta detalhes sobre a tentativa de acordo. Segundo o conteúdo, os R$20 milhões poderiam ser parcelados ao longo dos próximos meses, com o valor sendo retirado dos próximos contratos de Luva de Pedreiro.

Em recente entrevista dada ao programa ‘Fantástico’, da TV Globo, Plínio Lemos Jorge, advogado de Iran Ferreira, afirmou que entraria com um pedido na Justiça pela anulação do contrato feito com Allan Jesus.

No próximo dia 26, haverá uma audiência de conciliação entre as partes. Até lá, a Justiça determinou que Iran continue cumprido os compromissos do contrato feito com o antigo agente.

Fonte/ Portal Yahoo.com