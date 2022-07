Nova casa de Loreto foi comprada pensando na filha, Bella: ele é quase vizinho de Débora

- Publicidade -

Mesmo separados, José Loreto e Débora Nascimento continuam mais próximos do que as pessoas imaginam. Pelo bem de Bella, única filha dos dois, eles demonstram ter um bom relacionamento ao surgir juntos em ocasiões especiais junto dela – e, após o divórcio o ator chegou até a comprar uma casa no mesmo condomínio em que Débora vive, fazendo com que eles sejam praticamente vizinhos.

Em 2019, após seis anos juntos, Débora Nascimento e José Loreto se separaram em meio a uma polêmica que envolveu até terceiros, como a atriz Marina Ruy Barbosa. Apesar de a situação ter sido claramente dolorosa para ambos, porém, eles conservaram um bom relacionamento pensando no bem da pequena Bella, de três anos – e, mesmo não vivendo mais juntos, os dois seguem fisicamente próximos.

Em entrevista ao canal “Rap 77” no YouTube, Loreto afirmou recentemente que, após o divórcio, ele comprou uma casa próxima à de Débora. “Eu comprei uma casa, depois que me divorciei, no mesmo condomínio da minha ex-mulher e tal, cem metros!”, afirmou, enfatizando que a ideia é beneficiar a filha. “É para a filha daqui a pouco ir andando. Ela já vai andando para a casa de um e de outro, mas para ir sozinha daqui a pouco”, disse.

Fonte / Portal Mulher.com