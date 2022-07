Nota Pública

- Publicidade -

O Estado do Acre informa que entregou uma cópia do relatório final da Sindicância realizada na Secretaria de Estado de Saúde ao Ministério Público do Acre nesta quinta-feira, 21.

Dentre os encaminhamentos definidos pela comissão consta o envio do documento também aos respectivos Conselhos de Classe para abertura de procedimentos administrativos, caso se faça necessário.

Uma cópia da Sindicância concluída pelo Departamento Jurídico da Sesacre será enviada à Casa Civil e também à Procuradoria Geral do Estado para conhecimento e medidas administrativas que se fizerem necessárias, de acordo com o relatório final.

Nayara Lessa

Secretária de Estado de Comunicação