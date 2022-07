NOITE DE TERROR: Motorista perde controle, colide contra carros, motos e ainda é linchado por integrantes de facção criminosa

- Publicidade -

A madrugada deste sábado, 02, foi de terror para homens e mulheres que estavam em frente uma casa noturna, localizada na Avenida Ceará em Rio Branco-Ac.

Várias pessoas consumiam bebidas alcoólicas na frente da Casa Noturna, quando foram surpreendidas por um veículo Corolla que em alta velocidade bateu na traseira de um carro modelo pátio, com o impacto o veiculo foi lançado para uma rua paralela, em seguida o veículo Corolla bateu em quatro motos estacionadas e ferindo cinco pessoas, três moto- taxistas e duas clientes.

Momento exato do acidente:

Diante do caos causado pelo acidente e pessoas feridas, teve início uma discussão entre o condutor do veículo (causador do acidente) e populares que testemunharam o ocorrido.

Bastante alterado e supostamente embriagado, o motorista do Corolla saiu do carro e foi tomar satisfação com um grupo de homens.

Nesse momento inicia uma confusão generalizada, com pessoas que segundo informações integram uma facção criminosa.

No calor da discussão, populares perceberam que um casal ainda se encontrava dentro do Corolla e orientaram que saíssem e fugissem, pois o motorista passou a agredir e ameaçar os integrantes de uma facção.

De acordo com imagens gravadas por populares, o motorista que provocou o acidente iniciou discussão verbal com outras pessoas que não tinham envolvimento com o acidente, mas que estavam sob efeito de bebidas alcoólicas e seriam um grupo de faccionados, segundo relatos, nesse momento, apesar dos apelos de outras pessoas que pediam para que ele saísse do local e encerrar a discussão, o homem que não teve a identidade revelada e que abusou da sorte foi brutalmente espancado com chutes, pontapés e muitas pancadas na cabeça.

A vítima caiu ao solo sendo brutalmente espancados por pelo menos oito homens.

As vítimas do acidente foram socorridas por uma equipe do SAMU com escoriações leves pelo corpo.

A vítima de linchamento foi salva por uma equipe da Polícia Militar que chegou ao local a tempo de evitar uma tragédia.

Vídeo: