NOITE AGITADA: Entregador é assaltado com arma na cabeça e tem moto, dinheiro e celular levados pelos criminosos

Um entregador passou por momentos de tensão na noite de quinta-feira (21), no bairro Bela Vista, rua 16 de julho em Rio Branco. O funcionário, que trabalha no sistema de entregas de comida (delivery) estava indo para uma entrega quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

Segundo a vítima, ele estava a caminho de mais uma entrega, quando foi cercado por dois homens em uma motocicleta, achando que seria uma brincadeira, ele continuou o percurso, mas um dos homens apontou uma arma pra sua cabeça e deu umas coronhadas, em seguida levou tudo que o trabalhador tinha, deixando a vítima a pé.

Depois que os assaltantes fugiram, a vítima caminhou até o Pague Pouco do Leblon e pediu ajuda, acionando a polícia militar.

Quando os militares chegaram, o rapaz disse que a moto e o celular tinham rastreador. Após buscas no sistema de localização de rastreamento, a motocicleta foi encontrada em uma área de mata no bairro Cadeia Velha e o celular em outra região, no bairro Habitasa, ambos no Centro da cidade.

O assaltante foi identificado pelo nome de Flávio Nogueira de Oliveira, 25 anos, contra ele já havia um mandado de prisão aberto por porte ilegal de armas e agora foi enquadrado por assalto. Nogueira foi conduzido para DEFLA, onde responderá pelos artigos 14 (porte ilegal de armas de fogo) e 157 (assalto), ambos do Código Penal Brasileiro.