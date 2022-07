NO CONDOMÍNIO: Mulher diz que foi estuprada após conhecer homem e ir beber na casa dele

- Publicidade -

Policiais militares prenderam um homem de 28 anos acusado do crime de estupro contra uma mulher de 25 anos na madrugada deste sábado (09) em um condomínio no bairro Aponiã, em Porto Velho (RO). O acusado alega inocência.

O Rondoniaovivo apurou através do boletim de ocorrência, que a mulher tinha acabado de conhecer o homem e teria aceitado ir com ele para uma lanchonete consumir bebida alcoólica e tirar gosto.

Após isso, o homem teria convidado a mulher para ir para a casa dele e continuar bebendo.

A mulher de início teria recusado, mas após insistência dele acabou aceitando o convite.

Já no condomínio, a vítima alega que o homem com uma faca teria a forçado manter relação sexual com ela.

Após abusos, a mulher teria passado mal, desmaiado e quando acordou pediu que fosse levada de carro à um hospital.

No entanto, os dois em seguida iniciaram discussão porque o homem queria que a vítima fosse embora sozinha da residência.

Durante a discussão, o acusado teria ligado para a Polícia Militar que quando chegou ao local prendeu ele, haja vista, que a vítima alegava ter sido estuprada.

O homem afirma que tudo ocorreu com o consentimento da mulher. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.